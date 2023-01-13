Собянин вручил премии столичным журналистам

Среди награжденных оказалась и корреспондент телеканала "ТВ Центр" Наталья Тарасова

Сегодня в День российской печати в столичной мэрии Сергей Собянин вручил премии журналистам. Лауреатами стали представители региональных и федеральных средств массовой информации, те, кто ежедневно пишет и снимает сюжеты о развитии мегаполиса. Среди награжденных оказалась и наша коллега - корреспондент телеканала "ТВ Центр" Наталья Тарасова.

В Белом зале столичной мэрии - самом парадном и торжественном - чествуют журналистов. Талантливых специалистов поздравляют с присуждением премии Москвы. 28 представителей СМИ - сотрудники столичных и федеральных средств массовой информации. Те, кто в работают кадре и за кадром, оказались в непривычной для себя роли героев события.

День российской печати стал поводом поздравить с праздником лучших в профессии. 320 лет назад вышел первый выпуск первой российской газеты - "Ведомости". Тогда - больше трех веков назад - издание должно было сообщать "о военных и иных делах, значимых для знания и истории". Миссия журналиста с тех пор не изменилась.

"Не изменилось и то, что и военных, и других интересных дел в нашей стране достаточно для того, чтобы их освещать и рассказывать о них - и особенно в такие критические минуты проявляется роль журналиста. Она становится определяющей, даже ключевой, потому что в любом военном конфликте, с одной стороны, на чаше весов - военные победы, военные сражения, с другой стороны, не столь заметная, но не менее важная информационная война, которая ведется всеми силами и средствами", - отметил Собянин.

И от журналистов, и от их патриотической позиции, продолжает мэр по-прежнему многое зависит.

"Как сказал президент, чтобы нам победить, нам недостаточно военных побед, нам нужно, чтобы наша страна продолжала развиваться и в социальном плане, и экономическом, и как вы видите, несмотря на все сложности, проблемы, санкции, Москва продолжает активно развиваться по всем направлениям", - подчеркнул глава города.

Этот год не станет исключением. Будут завершены знаковые проекты: запуск БКЛ, который изменит транспортную обстановку в городе, старт движения по МЦД-3 и МЦД-4, а это порядка 240 километров наземного метро с функциональными станциями и современным подвижным составом. Строительство Юго-Восточной хорды - она станет составной частью Московского скоростного диаметра.

"То есть Москва активно будет развиваться, несмотря ни на что. Причем - реализуя проекты действительно такого значимого уровня и для страны, и для мира. И я надеюсь на вашу поддержку, на ваше сотрудничество. У нас огромная история взаимодействия с российской прессой, с московской. Еще раз спасибо от имени москвичей и от себя лично. Спасибо!", - добавил Собянин.

Шеф-редакторы, корреспонденты, люди так или иначе работающие с информацией в газете, на телевидении и радио принимали поздравления с профессиональным праздником. Авторы печатных материалов, телепрограмм и радиопередач о Москве и москвичах. Среди лауреатов премии - и корреспондент нашего телеканала Наталья Тарасова.

"Очень приятно и волнительно быть в числе лауреатов. Думаю, многим из нас хочется вспомнить, почему много лет назад мы выбрали эту профессию, которая учит любить людей, учит их слышать. Учит любить жизнь и открывать лучшие ее стороны", - сказала она.

Столица - лидер по числу медийных событий.

"Работа в Москве - это мечта каждого журналиста, потому что Москва очень фактурный город, он изобилует героями, событиями, мероприятиями", - обратил внимание Андрей Абрамов, корреспондент отдела московского выпуска АО "Издательский дом Комсомольская правда".

Премии города Москвы в области журналистики присуждают более 20 лет. В этом году помимо премий в области журналистики был вручен орден Дружбы. Его кавалером стал Михаил Щербаченко, политический обозреватель газеты "Вечерняя Москва".

Анастасия Мартынова, Валерий Белинский, Тимофей Проймин, "ТВ Центр"

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