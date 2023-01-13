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Верховный суд запретил "Победе" вводить собственный лимит на провоз ручной клади

18:40
  • пятница
  • 13 января 2023

Установленные лоукостером требования к клади нарушают закон

Верховный суд России отказал авиакомпании "Победа" в праве устанавливать собственные нормы провоза ручной клади. Это следует из картотеки арбитражных дел, данные которой в пятницу, 13 января, приводит РИА Новости.

В ходе внеплановой проверки Ространснадзора в 2021 году ведомство выявило, что "Победа" уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади, и обязало лоукостер устранить нарушения. "Победа" оспорила предписание Ространснадзора в суде.

Верховный суд пришел к заключению, что установление "Победой" максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади. Это ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади.

В частности, применяемая "Победой" формулировка по нормам провоза ручной клади накладывает не предусмотренные воздушным законодательством ограничения по габаритам на дамские сумки и портфели. Это ухудшает уровень обслуживания пассажиров и нарушает их права.

Ограничение компанией "Победа" провоза ручной клади уже приводило к скандалам. В 2019 году представителям лоукостера пришлось оправдываться после того, как на борт самолета не пустили летевшую на похороны женщину. Причиной инцидента стало превышение размеров ручной клади, установленных "Победой".

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Стойка регистрации авиакомпании "Победа"
Стойка регистрации авиакомпании "Победа"
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