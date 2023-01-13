Узбекистан приостановил автобусное сообщение с Россией и Казахстаном

Причиной стала непогода
Автобусное сообщение Узбекистана на международных маршрутах с Россией и Казахстаном приостановили в связи со сложными погодными условиями. Об этом в пятницу, 13 января, рассказали в Министерстве транспорта Узбекистана.
Как отметили в ведомстве, из-за сильных морозов в Казахстане и Российской Федерации на дорогах образуются промерзание и гололед, а в результате технических неисправностей автотранспортных средств наблюдаются случаи, когда пассажиры попадают в сложные ситуации.
В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок с 13 января временно приостановлены регулярные международные автобусные перевозки из Республики Узбекистан.
Срок возобновления перевозок Минтранс Узбекистана не называет, сообщает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"