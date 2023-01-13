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Узбекистан приостановил автобусное сообщение с Россией и Казахстаном

18:59
  • пятница
  • 13 января 2023

Причиной стала непогода

Автобусное сообщение Узбекистана на международных маршрутах с Россией и Казахстаном приостановили в связи со сложными погодными условиями. Об этом в пятницу, 13 января, рассказали в Министерстве транспорта Узбекистана.

Как отметили в ведомстве, из-за сильных морозов в Казахстане и Российской Федерации на дорогах образуются промерзание и гололед, а в результате технических неисправностей автотранспортных средств наблюдаются случаи, когда пассажиры попадают в сложные ситуации.

В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок с 13 января временно приостановлены регулярные международные автобусные перевозки из Республики Узбекистан.

Срок возобновления перевозок Минтранс Узбекистана не называет, сообщает ТАСС.

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