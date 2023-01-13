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Брюссель назвал сроки интеграции Молдавии в ЕС

19:22
  • пятница
  • 13 января 2023

Перед Молдавией стоит непростая задача, предупредили еврочиновники

Процесс присоединения Молдавии к Евросоюзу займет несколько лет и будет зависеть от ряда факторов. Такое заявление сделал в пятницу, 13 января, глава делегации ЕС в Кишинёве Янис Мажейкс.
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Чиновник напомнил о необходимости приведения национального законодательства в соответствие с нормами ЕС и подчеркнул, что "гармонизация законодательства не означает просто копирование текста законодательства ЕС в правовое поле Молдавии".

Потребуется структурированный процесс, который заключается в разработке, планировании и принятии нормативных актов. При этом важно, чтобы в Молдавии не принимали законы, противоречащее законодательству ЕС.

В 2023 году Европейский Союз оценит соответствие законодательства Молдавии европейскому и проанализирует не только законодательные акты, но и то, как они работают, цитирует Мажейкса РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ориентированность молдавских властей на Запад. Он обратил внимание на то, что Кишинёв хочет в Евросоюз гораздо сильнее, чем европейцы хотят видеть Молдавию в ЕС.

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