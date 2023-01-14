Заболели ковидом 5 102 человека

За сутки в России госпитализировано 813 больных коронавирусом, всего зафиксировано 5 102 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 851 824 человека с COVID-19, умерло 394 355 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализирован 131 человек, зарегистрировано 1 585 новых больных, всего в столице 3 316 606 инфицированных, скончались 47 684 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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