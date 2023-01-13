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Умерла бывшая артистка Большого театра Наталья Садовская

19:20
  • пятница
  • 13 января 2023

Похороны пройдут на Пятницком кладбище

На 95-м году жизни умерла артистка балета Большого театра Наталья Садовская, передает РБК со ссылкой на пресс-службу театра.

"Отпевание и похороны пройдут 15 января в 12:00 на Пятницком кладбище", - уточняется в сообщении.

Как добавили в театре, Садовская стояла у истоков множества крупнейших российских фестивалей, в том числе нижегородской "Болдинской осени" и фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуреева в Казани.

Наталья Садовская родилась 25 ноября 1928 года, окончила Московскую государственную академию хореографии, затем пришла в Большой театр, где с 1947 года танцевала следующие 20 лет.

В 1968 году Садовская окончила ГИТИС, стала работать балетным критиком, а также - продюсером и режиссером концертных программ.

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Наталья Садовская
Наталья Садовская
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