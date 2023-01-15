В России госпитализированы с коронавирусом ещё 489 человек

С начала пандемии в России выявлено 21 856 613 заболевших

За сутки в России госпитализировано 489 больных коронавирусом, всего зафиксировано 4 789 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 856 613 человек с COVID-19, умерло 394 398 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 115 человек, зарегистрировано 1 376 новых больных, всего в столице 3 317 982 инфицированных, скончались 47 699 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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