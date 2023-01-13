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Годовая инфляция в России в декабре снизилась до 11,94%

19:37
  • пятница
  • 13 января 2023

В ноябре она достигала 11,98%

В месячном выражении потребительские цены в России в декабре 2022 года выросли на 0,78%, тогда как в годовом выражении показатель сократился. Об этом в пятницу, 13 января, рассказали в Росстате.
Росстат расширил корзину товаров и услуг для расчета инфляции

Ведомство подсчитало, что годовая инфляция в России в декабре 2022 года замедлилась до 11,94% с 11,98% в ноябре.

Продовольственные товары в декабре подорожали на 0,6% по сравнению с ноябрем и на 10,29% — в годовом выражении. Цена на непродовольственные товары выросли на 0,05% в месячном выражении и на 12,7% — по сравнению с декабрем 2021 года.

Стоимость услуг выросла на 2,04% к ноябрьскому показателю и на 13,19% — в годовом выражении, сообщает ТАСС.

Ранее Росстат сообщал, что инфляция в России за период с 1 по 9 января 2023 года составила 0,24%. При этом было зафиксировано снижение цен на ряд категорий продовольственных товаров. В частности, снились цены на гречневую крупу — на 1,4%, рис — на 0,8%, черный чай — на 0,5%, сахар-песок — на 0,4%.

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