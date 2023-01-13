В России с февраля проиндексируют более 40 выплат

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей

Министерство труда сообщило, что с 1 февраля на 11,9% проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций.

"На 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки", - рассказал глава ведомства Антон Котяков.

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей, на второго - почти до 775,6 тысячи.

Как ранее сообщил премьер Михаил Мишустин, в 2022 году все поставленные задачи в сфере соцподдержки выполнены в полном объеме. Была проведена внеплановая индексация неработающим пенсионерам, увеличился прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Кроме того, были реализованы меры по поддержке семей с детьми.

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