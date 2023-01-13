Минобороны: Соледар освобождала разнородная группировка войск

Ведомство дало разъяснения по составу участников освобождения города

Наступление, завершившееся разгромом Вооружённых сил Украины и овладением городом Соледар (ДНР), осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану. Об этом в пятницу, 13 января, рассказали в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве прокомментировали сообщения СМИ относительно состава и участия различных подразделений российской группировки войск (сил) в освобождении Соледара.

Как отмечается в Telegram-канале Минобороны, в ходе боев за Соледар решался комплекс боевых задач: блокирование города с севера и юга, изоляция района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара, а также огневая поддержка наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, эта боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов частной военной компании "Вагнер", рассказали в Минобороны.

13 января Минобороны отчиталось о завершении операции по освобождению Соледара и заявило, что взятие города стало возможным благодаря непрерывным ударам авиации ВС России, ракетчиков и артиллерии по позициям ВСУ.

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