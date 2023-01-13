ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: Соледар освобождала разнородная группировка войск

19:51
  • пятница
  • 13 января 2023

Ведомство дало разъяснения по составу участников освобождения города

Наступление, завершившееся разгромом Вооружённых сил Украины и овладением городом Соледар (ДНР), осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану. Об этом в пятницу, 13 января, рассказали в Министерстве обороны России.
Российская армия завершила освобождение Соледара

В оборонном ведомстве прокомментировали сообщения СМИ относительно состава и участия различных подразделений российской группировки войск (сил) в освобождении Соледара.

Как отмечается в Telegram-канале Минобороны, в ходе боев за Соледар решался комплекс боевых задач: блокирование города с севера и юга, изоляция района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара, а также огневая поддержка наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, эта боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов частной военной компании "Вагнер", рассказали в Минобороны.

13 января Минобороны отчиталось о завершении операции по освобождению Соледара и заявило, что взятие города стало возможным благодаря непрерывным ударам авиации ВС России, ракетчиков и артиллерии по позициям ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.