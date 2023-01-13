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Белоруссия опровергла ограничения на выезд мужчин из страны

20:20
  • пятница
  • 13 января 2023

Такие сообщения не соответствуют действительности

Власти Белоруссии не будут ограничивать выезд из страны военнообязанных, которые не прошли проверку учетных данных. Такое заявление в пятницу, 13 января, сделали в белорусском Министерстве обороны.
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В ведомстве прокомментировали заявление военкома Брестской области Олега Коновалова о том, что "с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь и, возможно, какие-то еще ограничения".

В Минобороны назвали это заявление недостоверным и подчеркнули, что к гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны.

Лица, не имевшие возможность пройти проверку учетных данных военнообязанных в 2022 году, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее Министерство обороны Белоруссии опровергло распространяемые в интернете сообщения о якобы проводящейся военными комиссариатами масштабной закупке бланков мобилизационных повесток.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович также отмечал, что власти государства не планируют объявлять в стране мобилизацию, несмотря на сложную и напряженную обстановку.

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