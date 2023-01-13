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Bloomberg: ФРГ разрешит отправку танков Киеву в ближайшие дни

20:41
  • пятница
  • 13 января 2023

Пока Германия воздерживалась от такого шага

Германия может разрешить отправку боевых танков Leopard на Украину на следующей неделе. Об этом в пятницу, 13 января, рассказал информированный источник агентства Bloomberg.
Украина потребовала от Запада тысячи танков

Как заявил собеседник агентства, решение может быть принято до встречи высокопоставленных чиновников по вопросам обороны, которая состоится на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января.

Источники отмечают, что в связи с участившимися призывами к Берлину предоставить танки Германия, вероятнее всего, примет положительное решение по этому вопросу.

Власти Украины неоднократно запрашивали у Германии и других стран поставки танков немецкого производства. Берлин отказывался согласовать такие поставки, а в правительстве ФРГ предупреждали, что отправка немецких танков Украине без разрешения германских властей незаконна.

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