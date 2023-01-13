Bloomberg: ФРГ разрешит отправку танков Киеву в ближайшие дни

Пока Германия воздерживалась от такого шага

Германия может разрешить отправку боевых танков Leopard на Украину на следующей неделе. Об этом в пятницу, 13 января, рассказал информированный источник агентства Bloomberg.

Как заявил собеседник агентства, решение может быть принято до встречи высокопоставленных чиновников по вопросам обороны, которая состоится на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января.

Источники отмечают, что в связи с участившимися призывами к Берлину предоставить танки Германия, вероятнее всего, примет положительное решение по этому вопросу.

Власти Украины неоднократно запрашивали у Германии и других стран поставки танков немецкого производства. Берлин отказывался согласовать такие поставки, а в правительстве ФРГ предупреждали, что отправка немецких танков Украине без разрешения германских властей незаконна.

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