Украина решила проделать путь в ЕС меньше чем за два года

Киев убежден в том, что Украина очень скоро вступит в Евросоюз

Власти Украины рассчитывают, что страна вступит в ЕС менее чем за два года после старта переговоров о ее вхождении в интеграционное объединение. Такое заявление в пятницу, 13 января, сделал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

По словам политика, Украина уже завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, позволяющих запустить следующие шаги для интеграции. После этого Киев сформулирует свою позицию и сформирует команду переговорщиков.

Шмыгаль заявил, что "далее нас ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием Соглашения о вступлении Украины в ЕС", который, по мнению Киева, будет пройден менее чем за два года, сообщает ТАСС.

В декабре спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент принял все законопроекты, необходимые для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии по вступлению в Евросоюз. В частности, приняты законопроекты в области положения национальных меньшинств, борьбы с отмыванием денег, проведения судебной реформы, а также реформы Конституционного суда Украины.

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