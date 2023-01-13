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РУСАДА передало ВАДА информацию о невиновности Валиевой

21:04
  • пятница
  • 13 января 2023

ВАДА запросило копию полного мотивированного решения

Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что дисциплинарный комитет РУСАДА признал российскую фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.
WADA потребовало для Валиевой четырехлетней дисквалификации

"Трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это "никакой вины". Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 г.)" - сказано в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что ВАДА запросило копию полного мотивированного решения для рассмотрения вместе с материалами дела. В агентстве отметили, что "обеспокоены выводом об отсутствии вины" и готовы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Во время Олимпийских игр в Пекине зимой 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021-го, дала положительный результат. РУСАДА отстранило спортсменку от соревнований, но затем разрешило вернуться к выступлениям.

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Камила Валиева
Камила Валиева
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