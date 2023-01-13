Киев попросил танки у Австралии

Украина обращалась с подобными запросами уже к целому ряду государств

Украина просит Австралию передать Киеву танки M1 Abrams. Такое заявление в пятницу. 13 января, сделал украинский посол в Канберре Василий Мирошниченко.

По словам дипломата, которые приводит Australian Financial Review, австралийскому правительству следует рассмотреть возможность отправить часть своих танков M1 Abrams на Украину.

Кроме того, Киев попросил у Канберры бронетранспортеры, боеприпасы, беспилотники, а также телекоммуникационное оборудование.

О том, как ответили на этот запрос власти Австралии, не сообщается.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киеву нужны от западных союзников тысячи танков, поскольку "русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами". Хотя у Вооружённых сил Украины, по утверждению дипломата, есть свои танки, однако украинским военным "нужно лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас".

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