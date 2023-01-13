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Украинские спецслужбы совершили теракт в Бердянске

21:17
  • пятница
  • 13 января 2023

Жертв удалось избежать

Украинские спецслужбы совершили террористический акт в Бердянске Запорожской области. Об этом в пятницу, 13 января, рассказали в городской администрации.
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Организаторы теракта заминировали автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Однако он вовремя заметил подозрительный предмет и не пострадал.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что взрыв произошел на улице Мичурина. Сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла содействие Службе безопасности Украины (СБУ) со стороны граждан России и Украины. Они готовили теракты по заданию украинских спецслужб и передавали Украине секретные сведения.

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