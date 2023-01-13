Артур Смольянинов включен в реестр иноагентов

Минюст обновил перечень

Министерство юстиции России включило актера Артура Смольянинова* в реестр иностранных агентов. Это следует из обновленного списка, опубликованного ведомством в пятницу, 13 января.

В реестр иноагентов также включен журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий*.

Кроме того, в реестр иностранных агентов включено общество с ограниченной ответственностью "ТЕНЕС"*, которое было учреждено Михаилом Зыгарем* и Антоном Долиным* — физическими лицами, ранее признанными иноагентами.

Официальный реестр иностранных агентов ведет и публикует на своем официальном сайте Министерство юстиции России.

Ранее в интервью одному из западных изданий Смольянинов* сделал ряд заявлений, направленных против России. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело.

* физическое или юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и включенное в России в реестр иноагентов

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