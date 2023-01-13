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Украина объявила о начале западных поставок тяжелого вооружения

22:06
  • пятница
  • 13 января 2023

Подробности Киев не раскрыл

Украина уже начала получать от Запада тяжелое вооружение. Такое заявление сделал в пятницу, 13 января, руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

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Чиновник заявил, что не может раскрывать всех деталей, однако заверил, что "на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров".

Ермак также выразил убежденность в том, что "эти поставки продолжатся", сообщает французский телеканал BFMTV.

В Министерстве иностранных дел России ранее предупредили, что вооружение, поставляемое странами Запада Украине, становится законной целью для ВС России. Это касается и нового вооружения, которое Европа и США намерены послать Киеву, а также обслуживающего его иностранного военного персонала.

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