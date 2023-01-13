Украина объявила о начале западных поставок тяжелого вооружения

Подробности Киев не раскрыл

Украина уже начала получать от Запада тяжелое вооружение. Такое заявление сделал в пятницу, 13 января, руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

Чиновник заявил, что не может раскрывать всех деталей, однако заверил, что "на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров".

Ермак также выразил убежденность в том, что "эти поставки продолжатся", сообщает французский телеканал BFMTV.

В Министерстве иностранных дел России ранее предупредили, что вооружение, поставляемое странами Запада Украине, становится законной целью для ВС России. Это касается и нового вооружения, которое Европа и США намерены послать Киеву, а также обслуживающего его иностранного военного персонала.

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