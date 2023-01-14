Минобороны показало работу военных медиков в зоне СВО

Они ежедневно спасают десятки жизней

Минобороны опубликовало кадры из зоны проведения специальной операции по защите Донбасса. Военнослужащие медицинского спецназа ежедневно спасают жизни пострадавших от действий украинских националистов.

В распоряжении медиков есть всё необходимое оборудование, позволяющее быстро проводить обследования и оперативно определять характер ранений. В непосредственной близости от передовой врачи проводят сложнейшие операции.

Квалифицированные хирурги и опытные травматологи оказывают помощь не только военнослужащим, но и мирным жителям. Они ежедневно извлекают осколки и элементы снарядов, выпущенных неонацистами, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"