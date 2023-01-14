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Минобороны представило новых героев спецоперации

10:45
  • суббота
  • 14 января 2023

Бойцы проявляют настоящее мужество

Российские военные, которые участвуют в специальной операции по защите Донбасса, ежедневно проявляют мужество и профессионализм. Информацией о новых подвигах поделилось Минобороны.

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Гвардии старший лейтенант Антон Кузнецов руководил группой инженеров, возводивших оборонительные сооружения на стратегически важном рубеже. Украинские боевики вели постоянные обстрелы их позиций из гаубиц.

Несмотря на многочисленные разрывы снарядов в непосредственной близости от них, наши бойцы продолжали выполнять поставленную задачу. Благодаря смелости и профессионализму старшего лейтенанта Кузнецова и его подчиненных наступление неонацистов было остановлено.

Группа под руководством старшего лейтенанта Артура Лесникова обеспечивала бесперебойную связь между российскими подразделениями на передовой. В результате очередного обстрела с позиций ВСУ линия была повреждена.

Лейтенант Лесников вместе с подчинёнными оперативно восстановил работу оборудования. За проявленные мужество и героизм Артур награждён медалью Суворова, сообщает "ТВ Центр".

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