Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявляют настоящее мужество

Российские военные, которые участвуют в специальной операции по защите Донбасса, ежедневно проявляют мужество и профессионализм. Информацией о новых подвигах поделилось Минобороны.

Гвардии старший лейтенант Антон Кузнецов руководил группой инженеров, возводивших оборонительные сооружения на стратегически важном рубеже. Украинские боевики вели постоянные обстрелы их позиций из гаубиц.

Несмотря на многочисленные разрывы снарядов в непосредственной близости от них, наши бойцы продолжали выполнять поставленную задачу. Благодаря смелости и профессионализму старшего лейтенанта Кузнецова и его подчиненных наступление неонацистов было остановлено.

Группа под руководством старшего лейтенанта Артура Лесникова обеспечивала бесперебойную связь между российскими подразделениями на передовой. В результате очередного обстрела с позиций ВСУ линия была повреждена.

Лейтенант Лесников вместе с подчинёнными оперативно восстановил работу оборудования. За проявленные мужество и героизм Артур награждён медалью Суворова, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"