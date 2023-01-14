ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Небензя назвал условие завершения спецоперации

10:13
  • суббота
  • 14 января 2023

Она может закончиться переговорами

Россия готова к сценарию, при котором цели спецоперации на Украине будут достигнуты путем переговоров. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель нашей страны при организации.

В то же время Василий Небензя подчеркнул, что СВО завершится лишь тогда, когда с территории соседнего государства не будет исходить угроз для России и когда прекратится дискриминация русскоязычного населения.

Если путём переговоров эти задачи не решатся, они будут достигнуты военными средствами. Дипломат также отметил, что в настоящий момент ни киевский режим, ни его западные спонсоры к миру не стремятся, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Василий Небензя
Василий Небензя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.