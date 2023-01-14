Небензя назвал условие завершения спецоперации

Она может закончиться переговорами

Россия готова к сценарию, при котором цели спецоперации на Украине будут достигнуты путем переговоров. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель нашей страны при организации.

В то же время Василий Небензя подчеркнул, что СВО завершится лишь тогда, когда с территории соседнего государства не будет исходить угроз для России и когда прекратится дискриминация русскоязычного населения.

Если путём переговоров эти задачи не решатся, они будут достигнуты военными средствами. Дипломат также отметил, что в настоящий момент ни киевский режим, ни его западные спонсоры к миру не стремятся, сообщает "ТВ Центр".

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