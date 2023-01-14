В регионе сильно похолодало и поднялся ветер

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. После недолгой оттепели там снова похолодало, поднялся сильный ветер. Мощными порывами с домов сносит кровли.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня температура воздуха опустится до минус 25 градусов, а ветер усилится, сообщает "ТВ Центр".

В Иркутской области установились сильнейшие за последние 50 лет холода, которые принёс в регион арктический циклон. Днем в столице Приангарья было минус 33 градуса.

Из-за резкого перепада температуры образовался густой туман. На дорогах практически нулевая видимость. По данным метеорологов, потепление стоит ожидать только в понедельник.

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