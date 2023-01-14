ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

11:00
  • суббота
  • 14 января 2023

В регионе сильно похолодало и поднялся ветер

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. После недолгой оттепели там снова похолодало, поднялся сильный ветер. Мощными порывами с домов сносит кровли. 

Не выдерживает даже техника: рекорды январской погоды и их последствия
В Москве продлен "оранжевый" уровень погодной опасности

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня температура воздуха опустится до минус 25 градусов, а ветер усилится, сообщает "ТВ Центр".

В Иркутской области установились сильнейшие за последние 50 лет холода, которые принёс в регион арктический циклон. Днем в столице Приангарья было минус 33 градуса.

Из-за резкого перепада температуры образовался густой туман. На дорогах практически нулевая видимость. По данным метеорологов, потепление стоит ожидать только в понедельник.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Морозная погода
Морозная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.