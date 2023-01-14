Первое видео с места взрыва газопровода в Литве

Небо озарило зарево пожара

В Литве произошёл мощный взрыв на магистральном газопроводе. Из ближайшего населённого пункта эвакуировали 250 жителей.

После детонации начался пожар. Языки пламени поднимались на высоту в 50 метров, зарево было видно за несколько километров. В целях безопасности движение по проходящей поблизости автотрассе полностью перекрыли. На борьбу с огнём направили шесть пожарных расчётов, они справились с возгоранием только спустя четыре часа.

Повреждённый трубопровод снабжал газом север страны и соседнюю Латвию. Участок магистрали планируют восстановить за несколько дней. Причины произошедшего выясняются, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"