Чудовищный стыд: Медведев поставил на место премьера Японии

В Токио забыли бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Премьер-министр Японии Фумио Кисида предал память жертв Хиросимы и Нагасаки. Такое мнение высказал в своём Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик назвал "чудовищным стыдом" недавнее совместное заявление японских и американских властей о возможном применении Россией ядерного оружия на Украине. Джо Байден и премьер Японии назвали такое развитие событий враждебным актом против всего человечества.

"Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несёт чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой - его собственная Родина", - написал Медведев.

Ядерное оружие применялось в истории человечества в военных целях один раз. Во время Второй мировой войны США сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Одномоментно погибли около 200 тысяч мирных граждан.

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