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Освобождение Соледара: видео с места событий

13:17
  • суббота
  • 14 января 2023

В город вошли российские войска

Российские наземные группы штурмуют пригороды Северска и Артёмовска. Одна из главных задач - отрезать пути снабжения ВСУ. Наши бойцы уже взяли под контроль крупный железнодорожный узел. Киевские боевики продолжают отступать и несут большие потери. Массированные удары по скоплениям противника наносит российская артиллерия.
Минобороны: Соледар освобождала разнородная группировка войск

За окраинами Соледара идут ожесточенные бои. Батареи миномётчиков ведут огонь по боевикам в посёлке Парасковиевка. Он в нескольких километрах от города. Сейчас российские войска закрепляются на подходах.

Но самые мощные удары танкисты наносят по району Красной горы. Именно туда из Соледара отошли разрозненные группы националистов. При отступлении, как минимум три штурмовые и десантные бригады ВСУ потеряли более половины солдат и офицеров.

Внутри кварталов Соледара дежурят патрули и мобильные группы. Осматривают брошенные дома и квартиры, где могли бы спрятаться боевики. Но это скорее мера предосторожности. Спецназовцы обыскали уже все закоулки, сообщает "ТВ Центр".

Те, кто не сдался, сейчас лежат в подъездах, на лестничных площадках, в подвалах. Ликвидированных националистов – десятки едва ли не в каждом переулке. Отступающие и не думали забирать своих раненных и, тем более, убитых.

В тайниках бойцы находят иностранное оружие. Соледару предстоит тотальное разминирование. И только после этого в город разрешат вернуться мирным жителям.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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