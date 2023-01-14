Евросоюз готовит десятый пакет антироссийских санкций

Они бьют по самим европейцам

Десятый пакет европейских санкций против России может быть принят уже к концу февраля. На этот раз ограничения, вполне вероятно, коснутся ядерного сектора. Вопрос в том, все ли члены ЕС готовы к рикошету по собственным экономикам. А он непременно последует, уверены эксперты.

Во Франции, например, большая часть электроэнергии вырабатывается именно на атомных электростанциях. Ограничения также могут коснуться работы ряда наших СМИ, банков и торговли алмазами. Окончательный список ещё не согласован, но в чем европейцы более-менее единодушны, так это в продолжении поставок военной помощи Киеву.

Уже в ближайшие дни Германия планирует согласовать передачу Киеву танков "Леопард". Великобритания собирается отправить ВСУ свои "Челенджеры". И даже Италия готова поделиться системой ПВО среднего радиуса действия, которых у нее самой-то всего пять, сообщает "ТВ Центр".

Помимо прочего, Украина продолжает выпрашивать бесконечные кредиты: только в январе страна получит от Евросоюза пакет помощи в размере 18 миллиардов евро. Всё это, разумеется, лишь оттягивает решение конфликта. Но для Запада язык запугивания и силы давно стал единственным понятным.

Последствия санкционной политики испытывают на себе обычные европейцы. Почти половина жителей Старого Света имеют долги за коммунальные услуги, а каждый второй, как показывают опросы, жалуется на снижение уровня жизни. В Германии, например, всерьёз предлагают снять запрет искать еду в мусорных контейнерах, сейчас за это грозит серьёзное наказание. Продовольственную помощь от государства получают уже два миллиона немцев.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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