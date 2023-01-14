Британия объявила о поставках танков на Украину

Об этом пишет британская пресса

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового эскадрона. Об этом пишут сразу две британские газеты - The Independent и The Sun. Они ссылаются на свои источники в правительстве.

По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит ещё восемь танков. Затем их переправят на Украину.

Россия неоднократно заявляла, что конвои с западным оружием и техникой являются законными целями.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"