Ювелирная точность: видео ударов по замаскированным объектам ВСУ

Поражён укреплённый пункт противника

Министерство обороны России опубликовало уникальные кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения по военным объектам противника в зоне проведения специальной военной операции.

Сообщается, что точным попаданием были уничтожены военная бронетехника и вооружение, а также огневые точки в долговременном укреплённом пункте ВСУ. На кадрах видно, что замаскированный объект находится в лесу рядом с железнодорожной веткой.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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