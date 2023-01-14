Сибирь накрыли ледяные туманы

В регион пришёл арктический холод

Резкое похолодание, пронизывающий ветер и гололёд. В Приморье на смену аномальному теплу пришел сибирский антициклон. А вместе с ним настоящая зимняя непогода.

Всего за сутки температура во Владивостоке понизилась почти на 20 градусов, поднялся ветер, скорость которого достигает 30-ти метров в секунду. Штормовые порывы срывали кровлю с домов, на некоторых зданиях повреждены фасады, повалены дорожные указатели.

А в Сибирь пришли экстремальные морозы и ледяные туманы. В Иркутске видимость на дорогах упала практически до нескольких метров. ГИБДД призывает водителей соблюдать дистанцию.

Последствия непогоды устраняют коммунальные службы в Курске. Там после прошедших морозов прорвало теплотрассу. В результате без отопления и горячей воды остались около двухсот жилых домов, а также ряд социальных объектов. На время ремонта пришлось отменить занятия в четырёх школах города, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"