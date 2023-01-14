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У московских строителей появится свой храм

15:37
  • суббота
  • 14 января 2023

Его возводят на северо-востоке столицы

На северо-востоке Москвы возводят храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В Москве возведён храм в честь Николая Мирликийского
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Сегодня освящают и устанавливают пять куполов и крестов, а также 11-ть колоколов звонницы. Уже завершена кирпичная кладка стен, выполнено устройство лестниц, колонн, балок и внутренних перекрытий.

В этом году планируют закончить все отделочные работы и приступить к прокладке инженерных сетей, сообщает "ТВ Центр".

Это будет главный храм столичных строителей. При нём создадут кризисный центр помощи молодым матерям и беременным женщинам. Открытие намечено на следующий год.

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