В небе над Брянской областью сбита украинская ракета

Никто не пострадал

Силы ПВО России отразили ракетную атаку со стороны Украины. Над Клинцовским районом Брянской области была сбита ракета "Точка-У". Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Он написал, что пострадавших нет, на месте падения обломков ракеты работают оперативные службы.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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