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В небе над Брянской областью сбита украинская ракета

14:49
  • суббота
  • 14 января 2023

Никто не пострадал

Силы ПВО России отразили ракетную атаку со стороны Украины. Над Клинцовским районом Брянской области была сбита ракета "Точка-У". Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
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Он написал, что пострадавших нет, на месте падения обломков ракеты работают оперативные службы.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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