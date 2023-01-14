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Умерла Инна Чурикова

15:01
  • суббота
  • 14 января 2023

Ей было 79 лет

На 80 году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом ТАСС сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Чурикова начинала карьеру в Московском театре юного зрителя, но стала известна широкой публике во время работы в театре имени Ленинского комсомола ( сейчас "Ленком Марка Захарова").

В кино дебютировала студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В дальнейшем снималась во многих картинах, включая фильмы, созданные её мужем, кинорежиссёром Глебом Панфиловым.

Самые известные фильмы, в которых снялась Инна Чурикова - "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ребро Адама", "Идиот", "В круге первом", "Ширли-мырли".

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Инна Чурикова
Инна Чурикова
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