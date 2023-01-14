Минобороны сообщило об успешном наступлении российских войск в ДНР

Уничтожено 70 бойцов ВСУ

Вооружённые силы России за минувшие сутки развивали успех на донецком направлении в районе населённого пункта Соль. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Также российские войска уничтожили под Харьковом американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-20. Кроме того, поражены две самоходные гаубицы "Акация" на территории ДНР.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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