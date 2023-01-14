Какой запомнится Инна Чурикова. Фотогалерея

Народная артистка СССР умерла 14 января

14 января 2023 года не стало Инны Чуриковой. Осиротел "Ленком". На сцене этого театра несколько десятилетий блистала Инна Михайловна.

Зрители помнят и её гениальные роли в культовых, как бы сказали сейчас, фильмах - "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ребро Адама", "Идиот", "В круге первом", "Ширли-мырли".

Инна Чурикова, её жизнь на сцене и в кино – в нашей фотогалерее.

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