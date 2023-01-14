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Какой запомнится Инна Чурикова. Фотогалерея

16:34
  • суббота
  • 14 января 2023

Народная артистка СССР умерла 14 января

14 января 2023 года не стало Инны Чуриковой. Осиротел "Ленком". На сцене этого театра несколько десятилетий блистала Инна Михайловна.

Зрители помнят и её гениальные роли в культовых, как бы сказали сейчас, фильмах - "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ребро Адама", "Идиот", "В круге первом", "Ширли-мырли".

Инна Чурикова, её жизнь на сцене и в кино – в нашей фотогалерее.

 

 

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Инна Чурикова в кинофильме "Морозко"
Инна Чурикова в кинофильме "Морозко"
Инна Чурикова в кинофильме "Начало"
Инна Чурикова в кинофильме "Начало"
Инна Чурикова в спектакле "Аудиенция"
Инна Чурикова в спектакле "Аудиенция"
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Инна Чурикова в кинофильме "Прошу слова"
Инна Чурикова в кинофильме "Прошу слова"
Инна Чурикова в кинофильме "Начало"
Инна Чурикова в кинофильме "Начало"
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Инна Чурикова в кинофильме "Курьер"
Инна Чурикова в кинофильме "Курьер"
Инна Чурикова в кинофильме "Тот самый Мюнхгаузен"
Инна Чурикова в кинофильме "Тот самый Мюнхгаузен"
Инна Чурикова в кинофильме "Начало"
Инна Чурикова в кинофильме "Начало"
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