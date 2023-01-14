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Путин выразил соболезнования близким Инны Чуриковой

17:01
  • суббота
  • 14 января 2023

Актрисы не стало 14 января

Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Инны Чуриковой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Умерла Инна Чурикова

Инна Чурикова скончалась 14 января. Ей было 79 лет. Миллионам зрителей она знакома по блистательным ролям в кино. Чурикова воплотила на сцене и на экране десятки ярких, незабываемых персонажей: упрямую Марфушу из сказки "Морозко", беспощадную Вассу Железнову, всепрощающую Веру в "Военно-полевом романе".

Ей был подвластен любой жанр и амплуа. Она создала и свой неповторимый актёрский стиль. За многие работы Инна Чурикова отмечена государственными и общественными наградами, премиями и призами. Прощание с актрисой состоится во вторник 17 января в театре "Ленком", сообщает "ТВ Центр".

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