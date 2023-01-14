Обнародован план аварийного возвращения космонавтов с МКС

Экипаж придётся разделить

"Роскосмос" обнародовал план экстренного возвращения космонавтов с орбиты до прибытия резервного корабля "Союз МС-23". В случае необходимости экстренной эвакуации на повреждённом "Союзе МС-22" вернутся двое российских космонавтов, а астронавт NASA - на корабле Crew Dragon, сообщает ТАСС.

Сейчас системы МКС и "Союза МС-22" работают штатно. Недавно выяснилось, что у "Союза" повреждена система охлаждения. Причиной аварии стал удар микрометеорита.

В связи с этим миссия космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена. Сейчас они ожидают прилёта резервного корабля.

После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить повреждённый корабль в беспилотном режиме, а экипаж вернуть на корабле "Союз МС-23", который будет запущен к МКС 20 февраля.

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