В "Ленкоме" назвали дату прощания с Инной Чуриковой

Актрисы не стало 14 января

Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище 17 января. Прощание пройдёт в "Ленкоме". Об этом "Интерфаксу" сообщили в театре.

Актриса скончалась 14 января, ей было 79 лет. Соболезнования родным и близким Инны Чуриковой выразил президент Владимир Путин.

Зрители помнят её гениальные роли на сцене "Ленкома" и в известных фильмах - "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ребро Адама", "Идиот", "В круге первом", "Ширли-мырли".

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