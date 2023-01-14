В Молдавии упали обломки неопознанной ракеты

Место происшествия оцеплено

На севере Молдавии упали обломки неопознанной ракеты. Их обнаружил пограничный патруль КПП "Ларга", сообщило в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской) МВД страны.

Обломки ракет уже падали на территорию Молдавии. В конце октября 2022 года фрагменты ракеты обнаружили на границе с Украиной. В начале декабря ракета упала неподалёку от города Бричаны.

Не исключено, что в Молдавии упали обломки украинской ракеты ПВО. Утром 14 января сообщалось о мощных взрывах в нескольких крупных городах Украины.

В частности, мэр Харькова подтвердил поражение двух объектов инфраструктуры в промышленном районе. Также об ударах заявляли власти Киева и Очакова.

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