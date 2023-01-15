Киев хочет обвинить в этом Россию

Срочное заявление Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине: киевский режим готовит очередную провокацию с целью обвинить Россию в создании дефицита продовольствия.

Для совершения диверсии в город Волчанск Харьковской области уже прибыла группа подрывников и сотрудников СБУ численностью до 30 человек.

Она осуществляет минирование зернохранилища, после подрыва которого Россия будет обвинена в "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине, провоцировании голода и срыва зерновой сделки". В западных СМИ инцидент будет представлен как очередное злодеяние российских войск, требующее жёсткой ответной реакции мирового сообщества, сообщает "ТВ Центр".

Владельцем зернохранилища является внештатный сотрудник Службы безопасности Украины Уваров. Известны также установочные данные на руководителя группы Ткачука и всех остальных её членов, а также их нынешнее место базирования в военкомате Волчанска.

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