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Минобороны показало работу на передовой установок "Акация"

10:47
  • воскресенье
  • 15 января 2023

Все цели поражены

Российские военные продолжают наносить удары по огневым позициям неонацистов. Минобороны опубликовало кадры боевой работы установок "Акация".

На этот раз артиллеристы уничтожили группировку противника, которая находилась от них в 11 километрах. Вражеские позиции были выявлены с помощью беспилотников.

Несколько минут на подготовку и расчёты выпускают снаряды калибром 152 миллиметра. Среди их основных целей - укрепления, техника и места скопления живой силы противника, сообщает "ТВ Центр".

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