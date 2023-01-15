Минобороны показало работу на передовой установок "Акация"

Все цели поражены

Российские военные продолжают наносить удары по огневым позициям неонацистов. Минобороны опубликовало кадры боевой работы установок "Акация".

На этот раз артиллеристы уничтожили группировку противника, которая находилась от них в 11 километрах. Вражеские позиции были выявлены с помощью беспилотников.

Несколько минут на подготовку и расчёты выпускают снаряды калибром 152 миллиметра. Среди их основных целей - укрепления, техника и места скопления живой силы противника, сообщает "ТВ Центр".

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