Названы имена новых героев спецоперации на Украине

Они сражаются за мир в Донбассе

Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации по защите Донбасса, ежедневно проявляют мужество и профессионализм. Информацией о новых подвигах поделилось наше Минобороны.

Матрос Алексей Курмазов во время освобождения одного из населённых пунктов прикрывал выход штурмового отряда из-под огня противника. Командир группы и один из бойцов получили ранения, сообщает "ТВ Центр".

Алексей оперативно вывел их в безопасное место и доставил к медикам, а затем вернулся в бой. Благодаря действиям матроса Курмазова жизни наших военных были спасены, а контратака неонацистов была остановлена.

Водитель-радиотелефонист Сержант Александр Кузин, попав под артиллерийский обстрел с позиций украинских националистов, вывел из-под огня командно-штабную машину, развернул радиооборудование на новом месте и наладил связь между командованием и нашими подразделениями. Благодаря смелости Александра продвижение националистов было остановлено.

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