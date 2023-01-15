6 человек пострадали во время стрельбы в центре Лондона

Неизвестные открыли огонь по похоронной процессии

До шести человек возросло количество пострадавших в результате стрельбы в Лондоне. Среди них двое детей. Семилетняя девочка находится в критическом состоянии.

Накануне неизвестные открыли огонь по участникам похоронной процессии в самом центре британской столицы. Как уточнили в Скотленд-Ярде, стрельбу вели из движущегося автомобиля.

Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. Полиция проводит срочное расследование и разыскивает свидетелей преступления, сообщает "ТВ Центр".

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