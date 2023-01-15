В Израиле вышли на улицы противники политики Нетаньяху

Митинги прошли по всей стране

В городах Израиля десятки тысяч человек вышли на акции протеста против политики правительства Биньямина Нетаньяху, который недавно вновь стал премьер-министром страны.

Самый многочисленный митинг состоялся в Тель-Авиве, по разным оценкам на площади Хабима в центре города собрались от 80 до 100 тысяч человек. Сообщается о задержаниях.

Участники акции протеста выступили против предложенной кабинетом министров юридической реформы. Нововведения подразумевают ограничение полномочий Высшего суда справедливости Израиля, а также предоставление правительству контроля над отбором судей, сообщает "ТВ Центр".

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