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За японскими журавлями в Амурской области можно наблюдать онлайн

12:38
  • воскресенье
  • 15 января 2023

В вольере установили видеокамеры

В Муравьёвском заказнике Амурской области редкие японские журавли объединились в пару. Этот вид пернатых весьма избирателен в выборе второй половинки и потому в дикой природе их обитает очень мало.

Создание новой птичьей семьи - важное событие для биологов. В вольере установили видеокамеры, и благодаря круглосуточной онлайн-трансляции, любоваться журавлями могут все желающие.

Анастасия Мартынова – с подробностями (смотрите видео).

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Японские журавли
Японские журавли
Японские журавли
Японские журавли
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