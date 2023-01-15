За японскими журавлями в Амурской области можно наблюдать онлайн

В вольере установили видеокамеры

В Муравьёвском заказнике Амурской области редкие японские журавли объединились в пару. Этот вид пернатых весьма избирателен в выборе второй половинки и потому в дикой природе их обитает очень мало.

Создание новой птичьей семьи - важное событие для биологов. В вольере установили видеокамеры, и благодаря круглосуточной онлайн-трансляции, любоваться журавлями могут все желающие.

Анастасия Мартынова – с подробностями (смотрите видео).

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