Погода готовит россиянам новое испытание

На смену холодам идут снегопады и метели

На смену аномальным холодам пришли снегопады и метели. В большинстве российских регионов трескучие морозы постепенно отступают, но потепление несёт новые испытания.

Штормовое предупреждение объявлено в ряде районов Камчатского края. Из-за подошедшего к берегам полуострова циклона поднялся сильный ветер, начался снегопад. Заметает и Пермский край. Синоптики предупреждают так же о сильном гололёде и изморози. Местами возможны обрывы линий электропередачи.

Без ветра, но по-прежнему очень холодно в Якутии. На севере республики столбики термометров опустились до минус 62-х градусов. С серьёзными проблемами столкнулись водители, сообщает "ТВ Центр".

Экстремальных условий не выдерживает резина, колёса буквально лопаются на морозе. А из-за густого тумана, на дорогах - многочисленные аварии и заторы. ГИБДД призывает водителей по возможности отложить поездки.

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