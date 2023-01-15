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В доме Байдена нашли новые секретные документы

12:10
  • воскресенье
  • 15 января 2023

Президенту грозит импичмент

В частном доме президента США найдены новые документы под грифом "секретно". Ранее аналогичные бумаги обнаружили в офисе аналитического центра Джо Байдена. Все они относятся к периоду его работы вице-президентом. Документы передали Министерству юстиции. Правда, надежды на честное расследование мало. Республиканцы в Конгрессе уже заявили о кризисе доверия к власти.
Скандал с документами может поставить крест на втором сроке Байдена

Джо Байден упорно метит в десяточку. Чем больше секретных документов у него находят, тем больший срок тюремного заключения ему может грозить. И вот обнаружены ещё пять дополнительных страниц с пометками об ограниченном доступе. В месте, совсем не предназначенном для хранения подобной документации.

80-летний политик, видимо, перепутал национальный архив со своим офисом и личным имением. Всего же Джо Байден прихватил с работы во время своего вице-президентства около 20-ти бумаг. А, например, бывшая подрядчица разведслужб США Риаэлити Уиннер была приговорена к пяти годам тюрьмы за утечку всего лишь одного секретного документа.

Но относительно хозяина Белого дома прокуратура особого рвения не проявляет. Слишком много коррупционных схем раскроется, если потянуть хотя бы за одну ниточку. Например, тот же центр Байдена, где нашли часть бумаг.

Когда в подобную историю с секретными документами вляпался Дональд Трамп, обыски в его имении напоминали скорее налёт силовиков.  Агенты ФБР копались даже в гардеробной Меланьи. 45-му президенту США до сих пор грозит уголовное преследование, 46-му - импичмент и утрата доверия, сообщает "ТВ Центр".

Минюст США не допускает республиканцев к информации, связанной со скандалом вокруг Джо Байдена. Конгрессмены намерены инициировать собственное расследование. И если уж не пройдёт импичмент, то как минимум финансирование администрации 46-го президента Палата представителей намерена основательно урезать.

Сейчас на Капитолийском холме идёт активный торг по поводу госдолга США, который превысил уже 31 триллион долларов. Республиканцы отказываются повышать его потолок и готовят чрезвычайный план действий на достижения предела. К лимиту, установленному законом, задолженность штатов подберётся уже 19 января.

США до сих пор не могут восстановить потерянные вследствие пандемии рабочие места. Но и за те, что есть граждане вынуждены конкурировать с мигрантами, которым распахнул двери Байден. Республиканцы начали мстить. Губернаторы южных штатов отправили в управляемый демократами Нью-Йорк более трёх тысяч нелегалов. Мэр города теперь молит о помощи власти штата.

Приезжие отбирают у коренного населения не только рабочие, но и призовые места. В конкурсе "Мисс Вселенная", который проходил в штате Луизина победила хоть и гражданка США, но филиппинского происхождения. Впрочем, и частично американскую красавицу высмеяли в Сети за наряд, изображающий Вселенную. В таких доспехах девушка едва могла передвигаться по сцене.

"Хьюстон, у нас костюм! Она двигается как Байден", - самое безобидное, что написали комментаторы. 

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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