Россияне погибли при крушении самолёта в Непале

На борту лайнера были четверо граждан России

Трагедия в Непале. В международном аэропорту Покхара при заходе на посадку потерпел крушение пассажирский самолёт местной авиакомпании. На борту лайнера ATR, который следовал из столицы страны Катманду, находились 72 человека, в том числе четверо россиян.

По предварительным данным, в катастрофе никто не выжил. Гибель наших соотечественников уже подтвердили в посольстве России в республике. Причины происшествия выясняются.

На месте ЧП сейчас работают спасатели, аэропорт закрыт. Премьер-министр Непала созвал экстренное заседание правительства, сообщает "ТВ Центр".

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