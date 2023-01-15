Запад рискует остаться без оружия после помощи Киеву

Украина расходует слишком много боеприпасов

Резервы военной техники в США и ЕС уже летом могут упасть до критического уровня. Об этом заявили журналисты The Wall Street Journal. Киев расходует снаряды в два раза быстрее, чем союзники их производят. Некоторые страны рискуют остаться совсем без запасов. Но это политиков не останавливает. Великобритания готовится передать Украине новую партию вооружений.

Эскадрон из 14 британских танков "Челленджер-22 в ближайшие недели всё же отправится на Украину. Вместе с ними также готовят и 30 самоходных орудий, управляемых пятью артиллеристами. Такое заявление опубликовал офис премьера Риши Сунака, как только он закончил телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем в Польше, где усердно пытаются раздуть ещё сильней украинский конфликт, собираются, что называется, хорошенько надавить на Германию. Премьер Матеуш Моравецкий резко засобирался в Берлин, чтобы встретится с Олафом Шольцем и попытаться убедить его всё же предоставить Киеву тяжёлые танки, сообщает "ТВ Центр".

Коллективный Запад слишком глубоко погрузился в конфликт на Украине. На базе Форт Силл в Оклахоме уже полных ходом идёт подготовка к прибытию сотни бойцов ВСУ для обучения, которое организует Пентагон. Местные политики призывают не пускать украинских военных на территорию штата. Там опасаются, как бы они чего не натворили, вспоминая историю с упавшей в польском селе Пшеводув ракете.

На Западе растет негодование властями, которые снабжают Киев вооружением, деньгами и электрогенераторами, одевают и обувают украинскую армию, когда рядовые европейцы не могут себе позволить тёплую одежду из-за огромных счетов за электричество.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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