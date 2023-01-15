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Запад рискует остаться без оружия после помощи Киеву

12:54
  • воскресенье
  • 15 января 2023

Украина расходует слишком много боеприпасов

Резервы военной техники в США и ЕС уже летом могут упасть до критического уровня. Об этом заявили журналисты The Wall Street Journal. Киев расходует снаряды в два раза быстрее, чем союзники их производят. Некоторые страны рискуют остаться совсем без запасов. Но это политиков не останавливает. Великобритания готовится передать Украине новую партию вооружений.
Украина объявила о начале западных поставок тяжелого вооружения

Эскадрон из 14 британских танков "Челленджер-22 в ближайшие недели всё же отправится на Украину. Вместе с ними также готовят и 30 самоходных орудий, управляемых пятью артиллеристами. Такое заявление опубликовал офис премьера Риши Сунака, как только он закончил телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем в Польше, где усердно пытаются раздуть ещё сильней украинский конфликт, собираются, что называется, хорошенько надавить на Германию. Премьер Матеуш Моравецкий резко засобирался в Берлин, чтобы встретится с Олафом Шольцем и попытаться убедить его всё же предоставить Киеву тяжёлые танки, сообщает "ТВ Центр".  

Коллективный Запад слишком глубоко погрузился в конфликт на Украине.  На базе Форт Силл в Оклахоме уже полных ходом идёт подготовка к прибытию сотни бойцов ВСУ для обучения, которое организует Пентагон. Местные политики призывают не пускать украинских военных на территорию штата. Там опасаются, как бы они чего не натворили, вспоминая историю с упавшей в польском селе Пшеводув ракете.

На Западе растет негодование властями, которые снабжают Киев вооружением, деньгами и электрогенераторами, одевают и обувают украинскую армию, когда рядовые европейцы не могут себе позволить тёплую одежду из-за огромных счетов за электричество.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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