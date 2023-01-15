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В России хотят ввести запрет на продажу энергетиков детям и подросткам

16:48
  • воскресенье
  • 15 января 2023

Законодатели считают их вредными напитками

На этой неделе в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи безалкогольных энергетиков детям и подросткам. Авторы документа считают, что это поможет уберечь молодёжь от вредных напитков. Критики идеи настаивают: дело не в самих энергетиках, а в их количестве.

Екатерина Гоголева выяснила, что думают о тонизирующей газировке врачи и эксперты, а заодно узнала, как законопроект может затронуть вполне взрослых потребителей энергетиков (смотрите видео).

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