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Крымский мост закроют для движения автомобилей 17 января

19:42
  • воскресенье
  • 15 января 2023

Это нужно для проведения ремонтных работ

Автодвижение на Крымском мосту будет временно закрыто 17 января из-за ремонтных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта России.
Восстановление Крымского моста идет с опережением графика

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту будет приостановлено с 13 до 18 часов в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. В это время автодорожную часть моста полностью закроют.

Ранее Крымский мост перекрывали для движения машин 10 января.

В результате теракта на Крымском мосту 8 октября произошло обрушение двух пролётов правой ветки автодорожной части. Строители оперативно приступили к восстановлению. На объекте в две смены работают более полутысячи специалистов.

Уже на следующий день после взрыва запустили автомобильное движение по левой, уцелевшей ветке моста. Демонтаж повреждённых элементов завершили за три недели.

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